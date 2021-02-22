Автор хита Get Lucky группа Daft Punk объявила о своем распаде: прощальное видео

Французские музыканты объявили о распаде дуэта, основанного в 1993 году. За время существования Daft Punk выпустил четыре студийных альбома и семь раз был награжден премией «Грэмми». Об этом Pitchfork сообщила агент группы Кэтрин Фрейзер, но не стала уточнять причины разрыва. По случаю закрытия проекта Daft Punk выпустил на YouTube восьмиминутный ролик под названием Epilogue. Видео — отрывок из художественного фильма дуэта Electroma, в котором рассказывается о двух роботах, пытающихся стать людьми. В какой-то момент в ролике появляется надпись 1993–2021.

Представитель дуэта не стала уточнять, продолжат ли они работать вместе под другим названием, передает Variety. При этом издание не исключает, что выпущенное видео может быть началом нового проекта.

Daft Punk четыре раза номинировали на BRIT Awards. Дуэт получил семь премий «Грэмми», две из них (за лучшую запись года и лучшее поп-исполнение дуэтом или группой) им вручили за трек Get Lucky, записанный с исполнителями Фарреллом Уильямсом и Найлом Роджерсом.

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