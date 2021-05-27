Автор детских бестселлеров Эрик Карл умер в США

Эрик Карл стал известен как писатель в 1930-е годы прошлого столетия. Всемирную известность ему принесла публикация «Очень голодной гусеницы» в 1969 году. При этом рассказ о насекомом, которое ищет еду и превращается в бабочку, состоит всего из 224 слов. По всему миру было продано 55 миллионов копий. Книга переведена более чем на 70 языков.

Издатель Карла добавил, что за всю карьеру он выпустил около 70 книг, продав около 170 миллионов копий.

Эрик Карл родился в 1929 году в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Когда ему было шесть лет, мать мальчика, скучавшая по дому, перевезла семью в Германию. Мальчик мечтал вернуться в США, что и сумел сделать в 1952 году, имея всего 40 долларов. Он устроился графическим дизайнером в The New York Times и отслужил в армии США (во время Корейской войны был расквартирован в Германии).

Эрик Карл проиллюстрировал более 70 книг (большинство из которых сам же и написал).