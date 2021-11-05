Авербух рассказал о том, как его поддерживает жена: «Это самое дорогое, что может быть»

Илья Авербух является продюсером популярного телевизионного шоу «Ледниковый период». На данный момент на «Первом канале» транслируют седьмой сезон телепередачи. Помимо съемок тв-шоу Авербух занимается продюсированием большого количество спектаклей, в том числе и ледового представления «Анна Каренина». Именно после премьеры спектакля в Москве коррпеспонденту «Газеты.ru» удалось пообщаться с фигуристом.

Как рассказывает сам Илья, в его работе сейчас происходит сложный период, связанный с большой загруженностью и тяжелым графиком, именно поэтому самое важное и ценное для него на данный момент, это поддержка его молодой жены — актрисы Елизаветы Арзамасовой.

«Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает», — делится продюссер, — «Сейчас очень сложный по работе период — Ледниковый период, в котором я занят 24 часа, сейчас еще навалилась премьера и 10 спектаклей. Лиза всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть. Всегда говорит, что у меня все получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство».