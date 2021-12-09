Авербух рассказал о переменах в паре Милохина и Медведевой: «Это видно на льду»

Медведева и Милохин сильно сблизились за время участия в шоу. Они вместе проводят время даже вне репетиций. Многие даже начали подозревать их в любовной связи, однако сами они все отрицают.

Тот факт, что ребята оказывают невероятное влияние не только на телезрителей, но и друг на друга отметил и Илья Авербух. «Медведева и Милохин, безусловно, одна из пар, событий этого сезона. Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду. Женя учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Плюс они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе», — делится он в разговоре с порталом Teleprogramma.pro

Фигурист убежден — именно их взаимная человеческая симпатия, которая ощущается окружающими, способствует их успеху. И даже не смотря на то, что изначально зрители крайне негативно восприняли появление Милохина на шоу, то теперь, у его пары с Медведевой появилась огромная фанбаза. «Много летело в него критических стрел. Но я рад, что ребята своим трудом изменили мнение о себе. И сейчас пара Медведевой и Милохина — одна из любимых на нашем проекте», — подчеркнул продюсер шоу.