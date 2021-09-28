Астрологи предсказали Прохору Шаляпину выздоровление богатой жены после тяжелого коронавируса

Артист убежден, что совсем скоро его жена придет в себя: «Болезнь Татьяны — не пиар, как думают некоторые. Супруга действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии... Верю в нее. Мне все астрологи говорят, что она выкарабкается», — признался он.

В тяжелом состоянии находятся и родители Татьяны. Близкий друг Шаляпина актер Георгий Кирьянов рассказал более детально о здоровье целой семьи: «Татьяна с родителями находится в клинике. Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу за 4 500 долларов (330 000 рублей). Это США, тут такие цены. Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови. Прохор сообщил мне, что Татьяну надо госпитализировать. Приехала скорая — уровень кислорода в крови упал до 50. Вот в таком состоянии Таню увезли в медучреждение. Вслед за ней там оказались и ее родители», — рассказал Кирьянов.

Их трех членов семьи лучше всего себя чувствует мама Татьяны Клаудии Девис, но она по-прежнему остается в больнице. Отец подключен к кислородной маске, Татьяна — введена в кому: «Татьяне становится все хуже», — признался Георгий после недавнего разговора с Прохором.