Астролог предупредила Аллу Пугачеву и Максима Галкина о предстоящих страданиях

Татьяна Борщ сделала прогноз на будущее для Примадонны и ее семьи. Напомним, что Пугачева вместе с мужем и детьми уехали в Израиль. Уже месяц семейство живет за рубежом и практически не выходит на связь с поклонниками. Недавно стало известно, что Алла подала документы на израильское гражданство и уже пробует устроить малышей в местную школу. По мнению специалиста, звездную чету ожидает сложный период в жизни.

«У Аллы Пугачевой и Максима Галкина начинается достаточно сложный период, хотя они сами еще не в полной мере это осознали. В этом году Галкин еще сможет зарабатывать, не исключено, что найдет работу за рубежом. Однако уже осенью у пары начнутся метания, они поймут, что многое потеряли в связи с отъездом, фактически поставили крест на своей карьере. Обратно при всех связях и славе их могут не принять», — рассказала астролог в беседе с «Комсомольской правдой».

Но все не так страшно. Благоприятный период у Галкина и Пугачевой должен наступить в 2024-2026 годах, считает Татьяна. Все испытания звезды пройдут с достоинством, и им обязательно улыбнется удача.