Асмус в элегантном платье, Собчак в кожаном пиджаке на голое тело и другие звезды на премьере фильма «Текст»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Представили картину зрителям исполнившие в ней главные роли Кристина Асмус, Александр Петров, Иван Янковский и другие члены съемочной команды. Первыми оценили фильм Ксения Собчак и Константин Богомолов, Нино Нинидзе и Максим Виторган, Наталья Чистякова-Ионова, Рита Дакота, Елизавета Арзамасова и многие другие знаменитости.
По сюжету главный герой, 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков, выходит на свободу и понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
В прокат картина выходит 24 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!