Асмус, Прилучный, Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма
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Фото: Пресс-служба
В начале апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся показ детского фильма «Мальчик-Дельфин». Анимационную картину российско-немецко-турецкого производства от режиссера Мохаммада Хейрандиша одними из первых оценили Кристина Асмус, Павел Прилучный, Алескей Учитель, Эвелина Бледанс, Александра Ребенок, Анна Пескова, Надежда Ручка и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба
В сюжете фильма - история дружбы маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе, и спасшего его дельфиненка по имени Снежок. Породнившись, они начинают наслаждаться беззаботной жизнью в морском мире, нарушая покой его обитателей своими веселыми проделками. Саундтрек к новой картине написала певица и блогер Клава Кока, которая появилась на премьере в компании своей очаровательной мамы.
Фото: Пресс-служба
Актрису Кристину Асмус на светском мероприятии сопровождала дочь от шоумена Гарика Харламова. По словам звездной мамы, она старается поддерживать начинания наследницы, которая растет талантливым и активным ребенком.
Фото: Пресс-служба
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пришел на премьеру с детьми. Удивительно, что их не сопровождала актриса Агата Муцениеце, спровоцировавшая слухи о примирении с бывшим мужем. Супруги вместе с детьми отдыхали в Дубае и делились в соцсетях счастливыми отпускными снимками. Совместные фото и выходы в свет натолкнули поклонников на мысль, что Павел и Агата смогли наладить свои отношения.
Фото: Пресс-служба
Повзрослевшие дочери Алексея Учителя и Юлии Пересильд пришли познакомиться с новым кинопроектом в компании своего знаменитого отца. Сама Юлия на премьере замечена не была.
Фото: пресс-служба