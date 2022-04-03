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Вчера в 23:36
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Асмус, Прилучный, Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

3 апреля в кинотеатре «Октябрь» на Арбате состоялся премьерный показ анимационного фильма «Мальчик-Дельфин». Премьеру посетили культовые актеры, музыканты, телеведущие и другие светские персоны.
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Кристина Асмус с дочерью

Фото: Пресс-служба

В начале апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся показ детского фильма «Мальчик-Дельфин». Анимационную картину российско-немецко-турецкого производства от режиссера Мохаммада Хейрандиша одними из первых оценили Кристина Асмус, Павел Прилучный, Алескей Учитель, Эвелина Бледанс, Александра Ребенок, Анна Пескова, Надежда Ручка и другие знаменитости.

Клава Кока с мамой

Клава Кока с мамой

Фото: Пресс-служба

В сюжете фильма - история дружбы маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе, и спасшего его дельфиненка по имени Снежок. Породнившись, они начинают наслаждаться беззаботной жизнью в морском мире, нарушая покой его обитателей своими веселыми проделками. Саундтрек к новой картине написала певица и блогер Клава Кока, которая появилась на премьере в компании своей очаровательной мамы.

Кристина Асмус с дочерью

Кристина Асмус с дочерью

Фото: Пресс-служба

Актрису Кристину Асмус на светском мероприятии сопровождала дочь от шоумена Гарика Харламова. По словам звездной мамы, она старается поддерживать начинания наследницы, которая растет талантливым и активным ребенком.

Павел Прилучный с детьми

Павел Прилучный с детьми

Фото: Пресс-служба

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пришел на премьеру с детьми. Удивительно, что их не сопровождала актриса Агата Муцениеце, спровоцировавшая слухи о примирении с бывшим мужем. Супруги вместе с детьми отдыхали в Дубае и делились в соцсетях счастливыми отпускными снимками. Совместные фото и выходы в свет натолкнули поклонников на мысль, что Павел и Агата смогли наладить свои отношения.

Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Фото: Пресс-служба

Повзрослевшие дочери Алексея Учителя и Юлии Пересильд пришли познакомиться с новым кинопроектом в компании своего знаменитого отца. Сама Юлия на премьере замечена не была.

Фото: пресс-служба

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