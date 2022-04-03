Асмус, Прилучный, Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пришел на премьеру с детьми. Удивительно, что их не сопровождала актриса Агата Муцениеце, спровоцировавшая слухи о примирении с бывшим мужем. Супруги вместе с детьми отдыхали в Дубае и делились в соцсетях счастливыми отпускными снимками. Совместные фото и выходы в свет натолкнули поклонников на мысль, что Павел и Агата смогли наладить свои отношения.