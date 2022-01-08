Асмус показала родителей от которых сбежала в юном возрасте — редкое фото

Асмус поделилась семейным фото на своей странице в Instagram и отметила, что очень важно беречь своих близких и учиться отпускать обиды. «Редкое фото с родителями. От этого очень ценное. Я хочу пожелать вам (и себе в первую очередь) беречь своих близких, не держать в себе обиду, не думать, что знает и понимает больше. Звонить, когда есть возможность, не считать, что как-нибудь потом решится. Начинать с себя, не бояться сказать «я тебя люблю». Поддержать их во всякой ерунде и потратить время только на счастье. С Рождеством!»

Актриса рассказывала ранее, что ее детство сложно назвать счастливым. Кристина покинула родительский дом сразу после школы и много лет не держала связь с матерью и отцом.

«Думаю, что непросто ребенком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные инста-актрисы понятия не имеют, что такое труд"», — писала актриса.

Асмус удалось стать звездой только благодаря своему упорству и выдержке, так как поддержки и любви от родителей она никогда не испытывала. Спустя годы актриса простила близких родственников и наладила с ними общение.