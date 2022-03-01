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Асмус оригинально поздравила Харламова с днем рождения и показала нежное фото с дочкой

28 февраля комику исполнился 41 год. Бывшая жена Харламова не забыла о важной дате и поздравила отца своего ребенка в личном блоге, опубликовав фотографию из личного архива.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: instagram/ asmuskristina

Кристина Асмус поздравила Гарика Харламова с праздником. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала снимок с их общей дочерью Настей. К слову, комментарии к публикации звезда закрыла. Актриса пожелала экс-супругу здоровья.

Здоровье юмористу сейчас действительно необходимо. В последнее время Харламов часто болеет. Осенью прошлого года он перенес коронавирус. Тогда болезнь протекала без осложнений, но недавно он вновь столкнулся с этим недугом. Гарику пришлось даже лечь в больницу.

Напомним, что звездная пара распалась летом 2020 года. В браке у них родилась дочь Анастасия, которой на данный момент 8 лет. Неизвестно, что именно стало причиной разрыва. По слухам, инициатором расставания выступила Кристина Асмус. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые дружеские отношения.

Гарик Харламов после развода обрел личное счастье с Екатериной Ковальчук. Кристина Асмус, в свою очередь, не афиширует свои отношения, но всячески намекает, что несвободна. Например, недавно она опубликовала фото, на котором позирует в объятиях незнакомца.

Фото и видео: Instagram

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