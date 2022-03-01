Асмус оригинально поздравила Харламова с днем рождения и показала нежное фото с дочкой

Напомним, что звездная пара распалась летом 2020 года. В браке у них родилась дочь Анастасия, которой на данный момент 8 лет. Неизвестно, что именно стало причиной разрыва. По слухам, инициатором расставания выступила Кристина Асмус. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые дружеские отношения.

Гарик Харламов после развода обрел личное счастье с Екатериной Ковальчук. Кристина Асмус, в свою очередь, не афиширует свои отношения, но всячески намекает, что несвободна. Например, недавно она опубликовала фото, на котором позирует в объятиях незнакомца.