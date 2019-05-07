Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери

Гарик Харламов и Кристина Асмус завели страницу в Instagram для пятилетней дочери Насти. До этого времени артисты предпочитали не публиковать фотографии малышки – она появлялась в социальных сетях родителей очень редко. Теперь они сменили точку зрения.
О том, что у Насти появился свой аккаунт, рассказал Гарик. Он признался, что писать ему о таком немного странно. «У моей дочки Насти появился свой аккаунт в Инсте))) Слетайтесь 5-летки ))) уверен, что детей на меня не подписано, поэтому просто прикольный факт. Время диктует свои правила. У дочки в 5 лет появился свой Инстаграм, когда мне было 5 лет у меня появился ржавый гвоздь и фломастер )))», - рассказал юморист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Он также добавил, что аккаунт дочери ведет Кристина.
На странице девочки пока только одна публикация, но на нее уже подписались больше 10 тысяч человек.
Подписчики Харламова бурно отреагировали на новость: одни начали вспоминать, что делали в пять лет, другие – осуждать родителей за такой шаг. «Я в пять лет жрал листья», - написал один из пользователей Instagram. «Это гораздо полезнее,чем страничка в соцсети в 5 лет», - последовал ответ.
А как вы думаете, нужны ли детям соцсети?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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