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Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Харламова

Фото: Instagram
Теперь фото девочки будут появляться в интернете чаще.

Гарик Харламов и Кристина Асмус завели страницу в Instagram для пятилетней дочери Насти. До этого времени артисты предпочитали не публиковать фотографии малышки – она появлялась в социальных сетях родителей очень редко. Теперь они сменили точку зрения.

О том, что у Насти появился свой аккаунт, рассказал Гарик. Он признался, что писать ему о таком немного странно. «У моей дочки Насти появился свой аккаунт в Инсте))) Слетайтесь 5-летки ))) уверен, что детей на меня не подписано, поэтому просто прикольный факт. Время диктует свои правила. У дочки в 5 лет появился свой Инстаграм, когда мне было 5 лет у меня появился ржавый гвоздь и фломастер )))», - рассказал юморист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Он также добавил, что аккаунт дочери ведет Кристина.

На странице девочки пока только одна публикация, но на нее уже подписались больше 10 тысяч человек.

Подписчики Харламова бурно отреагировали на новость: одни начали вспоминать, что делали в пять лет, другие – осуждать родителей за такой шаг. «Я в пять лет жрал листья», - написал один из пользователей Instagram. «Это гораздо полезнее,чем страничка в соцсети в 5 лет», - последовал ответ.

А как вы думаете, нужны ли детям соцсети?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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