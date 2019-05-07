Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери

На странице девочки пока только одна публикация, но на нее уже подписались больше 10 тысяч человек.

Подписчики Харламова бурно отреагировали на новость: одни начали вспоминать, что делали в пять лет, другие – осуждать родителей за такой шаг. «Я в пять лет жрал листья», - написал один из пользователей Instagram. «Это гораздо полезнее,чем страничка в соцсети в 5 лет», - последовал ответ.

А как вы думаете, нужны ли детям соцсети?