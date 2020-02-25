Картину зрителям представили сыгравшая в ней главную роль Марьяна Спивак и режиссер Святослав Подгаевский. Первыми фильм оценили Лиза Арзамасова, Женя Малахова, Андрей Гайдулян, Мария Шумакова и многие другие. В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают – все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня – древний славянский демон...В прокате фильм с 27 февраля 2020 года. Купить билеты можно здесь. Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!