Арзамасова трогательно поздравила супруга с днем рождения: «Мой муж — герой»

Лиза дополнила фото добрыми словами и трогательным пожеланием. «Все самые важные слова — тайные. Все самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно - смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днем Рождения, Илюша!» — подписала снимок актриса.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце 2020 года. Пара встречалась несколько лет, но не афишировала свои отношения до лета прошлого года. 14 августа 2021 года у супругов родился первый общий ребенок — сын Лев.