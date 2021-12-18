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Арзамасова трогательно поздравила супруга с днем рождения: «Мой муж — герой»

18 декабря известному российскому фигуристу исполняется 48 лет. В честь праздника возлюбленная спортсмена, 26-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова, опубликовала совместное фото пары, добавив трогательное пожелание.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Фото: @liza_arzamasova/Instagram

Лиза нечасто радует подписчиков личными семейными фотографиями. И в честь дня рождения супруга актриса опубликовала на своей странице в Instagram их совместный снимок. В кадре счастливые и недавно ставшие родителями супруги позируют вместе на фоне заснеженного леса.

Илья Авербух укачивает сына

Лиза дополнила фото добрыми словами и трогательным пожеланием. «Все самые важные слова — тайные. Все самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно - смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днем Рождения, Илюша!» — подписала снимок актриса.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце 2020 года. Пара встречалась несколько лет, но не афишировала свои отношения до лета прошлого года. 14 августа 2021 года у супругов родился первый общий ребенок — сын Лев.

Фото и видео: Instagram

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