Арзамасова показала реакцию сына на первую в его жизни новогоднюю елку — милое видео

Актриса, как и любая мама, хочет запечатлеть как можно больше значимых моментов в жизни своего ребенка. А Новый год для всех детей — один из самых любимых дней в году. Однако, несмотря на то что Лева пока не понимает, что значит этот праздник, он все равно чересчур эмоционально воспринял появившееся у них дома новогоднее дерево.

Лиза опубликовала видеоролик, на котором она держит на руках их общего с Ильей Авербуха сына и показывает ему игрушки, которыми украшена елка. Однако они мальчика по отдельности особо не интересуют, его внимание больше привлекло само светящееся сооружение посреди комнаты. Увиденное настолько поразило Леву, что у него от удивления расширились глаза и невольно приоткрылся рот. С таким выражением лица он оставался до самого конца съемки.