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Арзамасова показала новое свадебное фото с Авербухом в честь первой годовщины

26-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и 48-летний фигурист Илья Авербух отмечают первую годовщину свадьбы. Актриса трогательно поздравила любимого супруга, показав архивное фото со свадьбы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Фото: @liza_arzamasova/Instagram

Лиза активно ведет свой Instagram, но в основном радует подписчиков своими фотографиями. В честь семейного праздника актриса выложила свадебный снимок с мужем, на котором влюбленные запечатлены вместе.

«Сегодня нам - год! И это прекрасно!», — подписала актриса.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

На фото невеста позирует в белом свадебном платье с пышной юбкой, открытыми плечами и букетом цветов. Лицо Лизы украшает счастливая улыбка в то время, как ее жених находится рядом.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух много лет скрывали свои отношения. Пара познакомилась на проекте «Лед и пламень», где актриса была участницей, а фигурист продюсером. На тот момент Арзамасовой было 15 лет и о романе не могло быть речи. Около десяти лет назад просто знакомые все-таки поняли, что от чувств не уйти, и стали тайно встречаться.

Первый публичный выход Ильи и Лизы в качестве пары состоялся осенью прошлого года в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. А уже под Новый год возлюбленные сыграли свадьбу. Летом 2021 года Лиза подарила мужу сына, которого назвали Лев.

Фото и видео: Instagram

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