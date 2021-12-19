Арзамасова показала новое свадебное фото с Авербухом в честь первой годовщины
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova/Instagram
Лиза активно ведет свой Instagram, но в основном радует подписчиков своими фотографиями. В честь семейного праздника актриса выложила свадебный снимок с мужем, на котором влюбленные запечатлены вместе.
«Сегодня нам - год! И это прекрасно!», — подписала актриса.
На фото невеста позирует в белом свадебном платье с пышной юбкой, открытыми плечами и букетом цветов. Лицо Лизы украшает счастливая улыбка в то время, как ее жених находится рядом.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух много лет скрывали свои отношения. Пара познакомилась на проекте «Лед и пламень», где актриса была участницей, а фигурист продюсером. На тот момент Арзамасовой было 15 лет и о романе не могло быть речи. Около десяти лет назад просто знакомые все-таки поняли, что от чувств не уйти, и стали тайно встречаться.
Первый публичный выход Ильи и Лизы в качестве пары состоялся осенью прошлого года в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. А уже под Новый год возлюбленные сыграли свадьбу. Летом 2021 года Лиза подарила мужу сына, которого назвали Лев.
Фото и видео: Instagram