Артик резко высказался о работе с экс-солисткой Дзюбой: «Расцениваю успех Ани как свой»

После ухода из группы Анна занялась сольной карьерой и приняла предложение от другого продюсерского лейбла. На недавней пресс-конференции, где Дзюба рассказывала о своих творческих планах, артистка упомянула, что теперь более щепетильно и внимательно относится к своему репертуару, чем раньше.

Слова экс-солистки задели Артема, ведь он был уверен, что в их дуэте был плотный творческий тандем и полное совпадение взглядов на музыку и тексты песен.

Умирихин отметил, что на протяжении многих лет он создавал положительный имидж группы и вкладывал в их союз много сил и времени. «Я выстраивал репутацию группы на определенных принципах и ценностях. Все наши достижения за эти годы — это песни, которые писал и находил я благодаря своему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются», — рассказал артист в личном блоге.