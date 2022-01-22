Артик резко высказался о работе с экс-солисткой Дзюбой: «Расцениваю успех Ани как свой»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
После ухода из группы Анна занялась сольной карьерой и приняла предложение от другого продюсерского лейбла. На недавней пресс-конференции, где Дзюба рассказывала о своих творческих планах, артистка упомянула, что теперь более щепетильно и внимательно относится к своему репертуару, чем раньше.
Слова экс-солистки задели Артема, ведь он был уверен, что в их дуэте был плотный творческий тандем и полное совпадение взглядов на музыку и тексты песен.
Умирихин отметил, что на протяжении многих лет он создавал положительный имидж группы и вкладывал в их союз много сил и времени. «Я выстраивал репутацию группы на определенных принципах и ценностях. Все наши достижения за эти годы — это песни, которые писал и находил я благодаря своему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются», — рассказал артист в личном блоге.
Тогда как Анна, по словам звезды, относилась к своей карьере более халатно, возлагая большую часть дел на Артема.
«А кто-то и вправду, как и было сказано на пресс-конференции, просто приезжал, записывал их за 15 минут и убегал по своим делам. Я ничего не сжигаю, не испепеляю, привык созидать, поэтому несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только Бог. Но я буду продолжать делать, то что делал всю свою сознательную жизнь — музыку. Поэтому все комментарии по поводу происходящего оставлю на потом, когда весь хайп и ажиотаж утихнет. Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. Как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае расцениваю успех Ани как свой успех: значит, я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет», — добавил Artik.
Несмотря на то, что музыканты долгие годы были близкими друзьями и коллегами, после расставания их взгляды на годы сотрудничества стали абсолютно разными. Несмотря на разногласия Анна отметила, что не держит зла на Артема и благодарна ему за все, что он для нее сделал.
Напомним, что дуэт Artik & Asti был основан в 2010 году. В ноябре 2021 года солистка группы Анна Дзюба решила покинуть коллектив и начать сольную карьеру. На ее место пришла новая участница, украинская певица Севиль Велиева.
Фото: Global Look Press