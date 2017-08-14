Накануне, 23 августа, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Гоголь. Начало» Егора Баранова.

По красной дорожке прошлись многие звезды кино и телевидения, среди которых были как исполнители главных ролей, так и их коллеги: Александр Петров, Олег Меньшиков с женой Анастасией Черновой, Александр Цекало и Виктория Галушка, Эвелина Бледанс, Марина Александрова, Ирина Апексимова с дочерью, Юлия Самойлова, Светлана Камынина и многие другие.

Особое внимание в этот вечер привлекли Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина, которые вышли в свет впервые после свадьбы; редкие гости светских мероприятий — супруги Олег Меньшиков и Анастасия Чернова, а также Ирина Апексимова, пришедшая на премьеру вместе с красавицей-дочкой Дарьей.

Автором идеи перенести великого Гоголя в мир его произведений, где ему предстоит расследовать преступления, стал продюсер Александр Цекало. Картина «Гоголь. Начало» станет первой частью трилогии, которую зрители увидят на больших экранах уже 31 августа. Каждая новая часть будет выходить с интервалом чуть больше месяца.