Артем Качер сделал предложение своей возлюбленной – она сказала «да»
Артем Качер скоро женится на своей любимой – модели Саше Рабаджиевой. Предложение он сделал на конкурсе «Новая волна-2021», хотя и не публично – во время афтерпати об этом рассказали коллеги и близкие друзья рэпера, музыканты Artik&Asti.
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Фото: @sasha.evans
Они поздравили будущих мужа и жену, и сообщили, что девушка ответила Артему согласием.
Гости порадовались за пару, а поздравить Качера поднялся на сцену Леонид Агутин, бывший наставник молодого музыканта.
О возлюбленным музыканта известно, что она его землячка – оба они приехали из Владикавказа. Александра работает моделью и на девять лет младше своего возлюбленного – впрочем, разница в возрасте совсем не помеха.
Ранее, выступая на «Русского радио», Артем, отвечая на вопросы о личной жизни, признался, что у него есть любимая, но не стал рассказывать подробности.
«Ты хотел бы жениться на какой-нибудь знаменитости, и если да, то кто бы это был?», — спросила ведущая.
«Нет! У меня есть любимый человек!», — ответил Артем.
В жизни еще одной звездной пары, Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, недавно произошло радостное событие – на свет появился их сын, а накануне счастливый отец забрал жену с сыном из роддома.
Фото: Instagram Артема Качера, Александры Рабаджиевой
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