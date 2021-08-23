Артем Качер сделал предложение своей возлюбленной – она сказала «да»

О возлюбленным музыканта известно, что она его землячка – оба они приехали из Владикавказа. Александра работает моделью и на девять лет младше своего возлюбленного – впрочем, разница в возрасте совсем не помеха.

Ранее, выступая на «Русского радио», Артем, отвечая на вопросы о личной жизни, признался, что у него есть любимая, но не стал рассказывать подробности.

«Ты хотел бы жениться на какой-нибудь знаменитости, и если да, то кто бы это был?», — спросила ведущая.

«Нет! У меня есть любимый человек!», — ответил Артем.

В жизни еще одной звездной пары, Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, недавно произошло радостное событие – на свет появился их сын, а накануне счастливый отец забрал жену с сыном из роддома.