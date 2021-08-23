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Артем Качер сделал предложение своей возлюбленной – она сказала «да»

Избранницей рэпера является модель Александра Рабаджиева, которая приехала из родного города Артема, Владикавказа. Девушка младше своего будущего супруга на девять лет, однако это не является препятствием для их любви и отношений.
Артем Качер сделал предложение своей возлюбленной – она сказала «да»

Артем Качер скоро женится на своей любимой – модели Саше Рабаджиевой. Предложение он сделал на конкурсе «Новая волна-2021», хотя и не публично – во время афтерпати об этом рассказали коллеги и близкие друзья рэпера, музыканты Artik&Asti.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Артем Качер и Александра Рабаджиева

Фото: @sasha.evans

Они поздравили будущих мужа и жену, и сообщили, что девушка ответила Артему согласием.

Гости порадовались за пару, а поздравить Качера поднялся на сцену Леонид Агутин, бывший наставник молодого музыканта.

О возлюбленным музыканта известно, что она его землячка – оба они приехали из Владикавказа. Александра работает моделью и на девять лет младше своего возлюбленного – впрочем, разница в возрасте совсем не помеха.

Ранее, выступая на «Русского радио», Артем, отвечая на вопросы о личной жизни, признался, что у него есть любимая, но не стал рассказывать подробности.

«Ты хотел бы жениться на какой-нибудь знаменитости, и если да, то кто бы это был?», — спросила ведущая.

«Нет! У меня есть любимый человек!», — ответил Артем.

В жизни еще одной звездной пары, Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, недавно произошло радостное событие – на свет появился их сын, а накануне счастливый отец забрал жену с сыном из роддома.

Фото: Instagram Артема Качера, Александры Рабаджиевой

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