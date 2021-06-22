Аршавина простила Барановскую, но не считает ее жертвой: «У нее все в порядке»
Уже долгое время девушка борется со страшным заболеванием, которое буквально лишило ее внешности, — она потеряла нос, а на интервью пришла с перевязанными ногами.
«У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю», — говорит Алиса.
Ведущему, который напомнил ей, как она с самого начала брака не соглашалась на интервью, призналась, что не могла сделать этого без согласия мужа. А поскольку главными вопросами непременно были бы вопросы о личной жизни, Алиса принимала решение не ходить.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @arshavina_alisia__mb
Упомянула она и о другой бывшей Андрея Юлии Барановской. Именно от нее футболист ушел к Алисе, оставив ее с тремя детьми. Аршавина отметила, что не испытывает негатива по отношению к ней, хотя и не считает нужным с ней связываться.
«А зачем мне встречаться с ней? Просто из-за того, что ее бывший поступил со мной так же, как и с ней?», — спросила Алиса.
Она отметила, что не собирается звонить ей, просить помощи, хотя отмечает, что Юлия могла бы ей помочь.
«Я знаю ее 15 лет, с тех пор как мне было 21», — отметила Алиса. Она не согласилась с ведущим, который назвал ее человеколюбивым и отзывчивым человеком, и предложила посмотреть «Мужское-Женское».
«Это то же самое, только дома».
Алиса призналась, что ей не нравятся вопросы о Барановской.
«Она обо мне столько не говорит, сколько я о ней должна говорить».
Она отметила, что Барановская считает себя жертвой, хотя выглядит намного лучше, чем она, получает алименты по 5 миллионов и имеет две квартиры. Как считает Алиса, у Юлии с самого начала все было в порядке.
Проблемы у Алисы возникли и с домом, где она жила с детьми в Петербурге — недавно стало известно, что мать футболиста, на которую дом зарегистрирован, выиграла все суды. Теперь Алисе придется уехать.
Она рассказала, что после развода футболист заявил ей, что дом он оставит ей, и никак не будет на него претендовать.
«Дом твой», — вспоминает Алиса его слова. Свои вещи из дома, однако, он забрал, приехав в отсутствие бывшей вместе с друзьями.
Фото: Instagram Алисы Аршавиной
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