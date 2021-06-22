Аршавина простила Барановскую, но не считает ее жертвой: «У нее все в порядке»

«А зачем мне встречаться с ней? Просто из-за того, что ее бывший поступил со мной так же, как и с ней?», — спросила Алиса.

Она отметила, что не собирается звонить ей, просить помощи, хотя отмечает, что Юлия могла бы ей помочь.

«Я знаю ее 15 лет, с тех пор как мне было 21», — отметила Алиса. Она не согласилась с ведущим, который назвал ее человеколюбивым и отзывчивым человеком, и предложила посмотреть «Мужское-Женское».

«Это то же самое, только дома».

Алиса призналась, что ей не нравятся вопросы о Барановской.

«Она обо мне столько не говорит, сколько я о ней должна говорить».

Она отметила, что Барановская считает себя жертвой, хотя выглядит намного лучше, чем она, получает алименты по 5 миллионов и имеет две квартиры. Как считает Алиса, у Юлии с самого начала все было в порядке.