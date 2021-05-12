Аршавин вспомнил, как начал изменять Барановской с Казьминой и поиздевался над экс-женой
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Фото: Instagram/@andrey.arshavin10
Как уточнил спортсмен, он никогда до этого не влюблялся. Впервые будущую супругу, Алису Казьмину, он встретил в 2005 году. Аршавин пришел на Новый год вместе с Барановской в дом своего друга — футболиста Владимира Быстрова. Алиса тоже была на празднике с бывшим мужем. В тот день между звездами промелькнула первая искра, которая с годами переросла в чувства.
Через пять лет Казьмина и Аршавин встретились в Майами случайно. «В Лондоне в 2012 году завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», — описал свою влюбленность Аршавин в эфире YouTube-шоу «50 вопросов. Спорт».
Футболист скучает по своей дочери Есении, но опасается провокаций со стороны ее матери — Алисы.
В барке с Барановской у Аршавина родились трое детей. В 2016 году он женился на Казьминой, которая родила ему дочь. Пара развелась в 2019 году. Поводом для этого якобы стал один миллион евро, который Казьмина «украла» у супруга. «Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы ее простил, и мы бы жили вместе», — подчеркнул Андрей.
При этом он позлорадствовал и поиздевался над тяжелобольной Казьминой. У бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой. В марте девушка показала изуродованное лицо, у нее почти нет носа. По словам Андрея, она не сможет себе найти мужчину. «В ее случае, к сожалению, это может быть из-за изменений в лице», — добавил он.
Фото: Global Look Press, Instagram/@andrey.arshavin10, Instagram/@baranovskaya_tv
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