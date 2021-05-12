Аршавин вспомнил, как начал изменять Барановской с Казьминой и поиздевался над экс-женой

Как уточнил спортсмен, он никогда до этого не влюблялся. Впервые будущую супругу, Алису Казьмину, он встретил в 2005 году. Аршавин пришел на Новый год вместе с Барановской в дом своего друга — футболиста Владимира Быстрова. Алиса тоже была на празднике с бывшим мужем. В тот день между звездами промелькнула первая искра, которая с годами переросла в чувства.

Через пять лет Казьмина и Аршавин встретились в Майами случайно. «В Лондоне в 2012 году завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», — описал свою влюбленность Аршавин в эфире YouTube-шоу «50 вопросов. Спорт».

Футболист скучает по своей дочери Есении, но опасается провокаций со стороны ее матери — Алисы.