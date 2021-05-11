Аршавин объяснил, почему не ладит с бывшими, и заявил, что хороший отец

Футболист Андрей Аршавин привлекает к себе внимание прессы в основном благодаря конфликтам со своими бывшими возлюбленными. Чаще всего они связаны с неуплатой алиментов или обвинениями друг друга в мошенничестве.

Футболист рассказал о личном для YouTube-шоу «50 вопросов. Спорт». У него нашлось объяснение, почему его личная жизнь полна скандалов.

«Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. В первом случае получился хороший старт для карьеры, была возможность – её использовали. Во втором случае… мне трудно как-то это оценить. Скорее всего, это тоже попытка давления на меня за счёт общественности», заявил он.

Аршавин раскрыл свою версию конфликта с Алисой. По его словам, его чувства к ней были очень сильны, однако она его предала.

«Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов всё делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни. Почему всё закончилось? Всё прозаично: я бы жил с этой женщиной, но когда обман с её стороны вскрылся, и он был не минутный, не секундный, а полтора года, я спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?».

Аршавин отметил, что считает себя хорошим отцом, несмотря на то, что детей он видит редко. Однако, по его словам, это происходит не по его вине.

«Хороший ли я отец? Думаю, да. Критики скажут: он с детьми не видится. Но всё от меня зависящее я всегда готов делать. Когда запрос на это есть, я всегда всё стараюсь делать и исполнять то, что в моих силах. Когда я живу с детьми: поменять памперс, побыть с ребёнком, приготовить еду, погулять – всё это я могу делать и делал. То, что я не общался с детьми, это больше вопрос к Юле. Она не давала видеться с детьми, когда я этого хотел, делала всё так, чтобы я их не видел. Когда ей это стало выгодно, она стала отдавать их на встречу со мной и даже в присутствии другой женщины», – рассказал он.

А вот с дочерью Есенией от Алисы Казьминой дело оказалось сложнее:

«В случае с Алисой я боюсь провокаций с её стороны, поэтому пока не ищу встречу с Есенией. Очень скучаю по ней: она у меня и на аватарке в Whatsapp, и на телефоне».