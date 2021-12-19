14-летняя певица из Армении Malena стала победительницей Детского Евровидения — 2021

На втором месте по результатам зрительского голосования оказалась польская певица Sara James с ярким исполнением композиции Somebody. Третье место занял певец из Грузии Нико Каджая, который представил зажигательный номер на песню Let’s Count The Smiles.

В этом году Россию на музыкальном конкурсе представила победительница Национального финала «Детского Евровидения-2021» Таня Меженцева с композицией Mon ami, которую она исполнила на английском, русском и французском языках.