14-летняя певица из Армении Malena стала победительницей Детского Евровидения — 2021
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Фото: @malenamalenah/Instagram
Масштабное красочное шоу прошло в столице Франции в комплексе La Seine Musicale.
Молодая вокалистка, автор песен и виолончелист из Еревана Malena смогла обойти участников из 19 стран и занять первое место.
14-летняя певица исполнила композицию Qami Qami (Ветер, ветер), в которой поет о себе и личной свободе.
Malena проводит все свободное время в студии и экспериментирует с разными музыкальными жанрами. Певица мечтала представить свою страну на Евровидении с 2018 года, и должна была отправиться на конкурс в 2020 году, но тогда Армения отказалась от участия.
На втором месте по результатам зрительского голосования оказалась польская певица Sara James с ярким исполнением композиции Somebody. Третье место занял певец из Грузии Нико Каджая, который представил зажигательный номер на песню Let’s Count The Smiles.
В этом году Россию на музыкальном конкурсе представила победительница Национального финала «Детского Евровидения-2021» Таня Меженцева с композицией Mon ami, которую она исполнила на английском, русском и французском языках.
Фото: @tanya.mezhentseva/Instagram
Юная певица уже участвовала в песенном конкурсе в 2019 году. Тогда дуэт Татьяны и Денберела Ооржака занял 13 место из 19.
В этом году Меженцева заняла 6 место.
Фото: Instagram