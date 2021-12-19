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14-летняя певица из Армении Malena стала победительницей Детского Евровидения — 2021

19 декабря в Париже состоялось Детское Евровидение — 2021. В музыкальном конкурсе приняли участие юные исполнители из 19 стран мира. Первое место заняла представительница Армении Malena.
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Слайд, который
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Победительница конкурса Детское Евровидение — 2021 певица Malena

Фото: @malenamalenah/Instagram

Масштабное красочное шоу прошло в столице Франции в комплексе La Seine Musicale.

Молодая вокалистка, автор песен и виолончелист из Еревана Malena смогла обойти участников из 19 стран и занять первое место.

14-летняя певица исполнила композицию Qami Qami (Ветер, ветер), в которой поет о себе и личной свободе.

Malena проводит все свободное время в студии и экспериментирует с разными музыкальными жанрами. Певица мечтала представить свою страну на Евровидении с 2018 года, и должна была отправиться на конкурс в 2020 году, но тогда Армения отказалась от участия.

Представительница Армении певица Malena

На втором месте по результатам зрительского голосования оказалась польская певица Sara James с ярким исполнением композиции Somebody. Третье место занял певец из Грузии Нико Каджая, который представил зажигательный номер на песню Let’s Count The Smiles.

В этом году Россию на музыкальном конкурсе представила победительница Национального финала «Детского Евровидения-2021» Таня Меженцева с композицией Mon ami, которую она исполнила на английском, русском и французском языках.

Таня Меженцева

Таня Меженцева

Фото: @tanya.mezhentseva/Instagram

Юная певица уже участвовала в песенном конкурсе в 2019 году. Тогда дуэт Татьяны и Денберела Ооржака занял 13 место из 19.

В этом году Меженцева заняла 6 место.

Фото: Instagram

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