Арми Хаммера обвинили в похищении девушки и насилии над ней

Репутация Арми Хаммера, уже изрядно подмоченная, продолжает рушиться. Ранее ему предъявляли обвинения в жестоком обращении с женщинами и странных просьбах — например, он просил одну из девушек удалить свое ребро. Его бывшие возлюбленные опубликовали в Сети скрины переписок, а сам инцидент положил начало ряду подобных обвинений в адрес других знаменитостей — например, Мэрилина Мэнсона также обвинили в жестокости по отношению к своим подругам.

Хаммеру же предъявили новое обвинение. 24-летняя девушка по имени Эффи (настоящее имя Ефросинья) познакомилась с ним в социальных сетях и рискнула лично встретиться с привлекательным актером.

В результате, по словам пострадавшей, Хаммер удерживал ее у себя против воли, избивал об стену, бил по ногам — чтобы она «испытывала боль при каждом шаге», а также жестоко насиловал на протяжении 4 часов.

Девушка безуспешно пыталась вырваться и убежать, однако актер не отпускал ее до тех пор, пока не завершил все, что собирался сделать. Также они переписывались в социальных сетях, и одна из опубликованных переписок, вероятно, принадлежит именно ей.

Сам инцидент произошел в 2017 году, все это случилось в то время, когда актер еще был женат. Его бывшая супруга призналась, что была шокирована, узнав об этом.

Разглашение этих историй отразилось на карьере Арми Хаммера не лучшим образом — он уже потерял несколько контрактов. Однако на личной жизни актера это, судя по всему, не слишком сказалось — ранее его заметили на пляже с неизвестной девушкой.