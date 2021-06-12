passion.ru

Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр после обвинений в насилии

Американский актер принял решение бороться с пагубными привычками с помощью специалистов.

34-летняя звезда фильма «Зови меня своим именем» Арми Хаммер прибыл в реабилитационный центр во Флориду в конце мая. В клинику актера провожала бывшая жена Элизабет Чемберс и двое их детей. Арми добровольно принял решение о реабилитации и пообещал бывшей супруге полностью ее пройти. Хаммера ждет лечение от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимостей.

Элизабет подала на развод с актером после 10 лет брака в 2020 году. Буквально через несколько месяцев после этого, несколько девушек публично обвинили актера в сексуальном и психологическом насилии, а также имел место факт многочисленных измен Арми, в том числе и с несовершеннолетними.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Арми Хаммер

Фото: Global Look Press

Одна из «жертв» актера опубликовала переписки со звездой, в которых он в подробностях описывает свои БДСМ-фантазии и называет себя «каннибалом».

Арми Хаммер играет в гольф

После обвинений от еще нескольких девушек, Арми лишился работы со своим актерским агентством и ролей в фильмах. Карьера артиста пошла на спад, а полиция Калифорнии начала расследование.

Бывшая жена Хаммера не комментировала происходящее, отметив только, что выражает соболезнования всем жертвам, которым когда-либо приходилось сталкиваться с насилием.

Фото и видео: Global Look Press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Популярное