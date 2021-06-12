Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр после обвинений в насилии
34-летняя звезда фильма «Зови меня своим именем» Арми Хаммер прибыл в реабилитационный центр во Флориду в конце мая. В клинику актера провожала бывшая жена Элизабет Чемберс и двое их детей. Арми добровольно принял решение о реабилитации и пообещал бывшей супруге полностью ее пройти. Хаммера ждет лечение от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимостей.
Элизабет подала на развод с актером после 10 лет брака в 2020 году. Буквально через несколько месяцев после этого, несколько девушек публично обвинили актера в сексуальном и психологическом насилии, а также имел место факт многочисленных измен Арми, в том числе и с несовершеннолетними.
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Фото: Global Look Press
Одна из «жертв» актера опубликовала переписки со звездой, в которых он в подробностях описывает свои БДСМ-фантазии и называет себя «каннибалом».
После обвинений от еще нескольких девушек, Арми лишился работы со своим актерским агентством и ролей в фильмах. Карьера артиста пошла на спад, а полиция Калифорнии начала расследование.
Бывшая жена Хаммера не комментировала происходящее, отметив только, что выражает соболезнования всем жертвам, которым когда-либо приходилось сталкиваться с насилием.
Фото и видео: Global Look Press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram