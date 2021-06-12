Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр после обвинений в насилии

34-летняя звезда фильма «Зови меня своим именем» Арми Хаммер прибыл в реабилитационный центр во Флориду в конце мая. В клинику актера провожала бывшая жена Элизабет Чемберс и двое их детей. Арми добровольно принял решение о реабилитации и пообещал бывшей супруге полностью ее пройти. Хаммера ждет лечение от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимостей.

Элизабет подала на развод с актером после 10 лет брака в 2020 году. Буквально через несколько месяцев после этого, несколько девушек публично обвинили актера в сексуальном и психологическом насилии, а также имел место факт многочисленных измен Арми, в том числе и с несовершеннолетними.