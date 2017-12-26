82-летний Армен Джигарханян сделал Татьяне Власовой подарок на 4 миллиона рублей.

На днях сотрудники театра с удивлением обнаружили, что Степан, прилетевший из Лас-Вегаса по личной просьбе актера, покидает кабинет Джигарханяна с таинственным документом в руках. Несколько минут назад в эфире шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» мужчина раскрыл тайну.

После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской 82-летний актер и режиссер Армен Борисович Джигарханян пригласил к себе сына Степана, с которым не виделся почти 20 лет. Тот был усыновлен в браке артиста с Татьяной Власовой, но когда юноша вырос, между ним и отцом возникли разногласия. В театре ходили слухи, что Армен Борисович выгнал сына в один день, после чего тот уехал в Америку.

Оказалось, что Армен Борисович решил сделать своей бывшей супруге Татьяне Власовой новогодний подарок и простил ей долг, который образовался после продажи их совместно нажитого имущества — дома в США. Цена вопроса — 70 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу составляет около 4 миллионов рублей. И хотя сумма по московским меркам не слишком велика, для Татьяны она оказалась непосильной ношей.

«Исполнительный лист, который был передан мне, официальное подтверждение. Он отказывается от того решения, поэтому можно запускать обратный процесс. Не знаю, как юридически это делается», — рассказал Степан маме.

Близкие друзья считают, что этим жестом легендарный актер и режиссер просто восстановил справедливость, ведь при расставании с Татьяной он разрешил ей делать с домом все, что душе угодно: жить в нем, сдавать, продавать и тратить вырученные деньги. Но после, послушав доводы Виталины, подал в суд, чтобы отсудить причитающуюся сумму после продажи. Вероятно, после расставания с обобравшей его до нитки молодой супругой Армен Борисович переосмыслил свои поступки.

«Похудел он, но у него совсем другая речь сейчас. В первый эфир про Виталину сложно было понять, что он говорит вообще. А сейчас я порадовался, словно не видел его всего год, два. Увидев меня, Армен Борисович сразу сказал: "Сын, ты проходи, сын, иди сюда, садись!" Это были его первые слова», — рассказывал приемный сын накануне.

Тем временем адвокаты Армена Борисовича борются в суде за его долю в имуществе Цымбалюк-Романовской. Они считают, что мужчина имеет полное право на долю в квартире, которую женщина оформила на себя накануне заключения брака с Джигарханяном.

Пожелаем им удачи в решении имущественного вопроса любимца публики!

Фото: globallookpress, кадры из эфира