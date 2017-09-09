Чем запомнились прошедшие выходные (9-10 сентября)

Зара собрала известных исполнителей на первом Международном фестивале этнической музыки.

Сергей Лазарев поделился архивной фотографией с Лерой Кудрявцевой: «2008/2017 ! С бессменной ведущей "Новой Волны" Лерой Кудрявцевой @leratv ! время идет, а мы только хорошеем))»

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Сен 10 2017 в 5:04 PDT

Ольга Бузова проанонсировала новое шоу «Первого канала», которое будет вести с Дмитрием Нагиевым: «С Первым на Первом… #скоро».

Певица Макsим примерила образ Герды на гастролях в Нарьян-Маре: «Где ты, мой Кай)», а Лиза Арзамасова поделилась эксклюзивной фотографией с Фанни Ардан.

Восхищение вечера. Прекрасная, неповторимая Фанни Ардан 🌸#фестиваль #владивосток Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Сен 9 2017 в 6:03 PDT

Екатерине Варнаве и Наталье Подольской «летать охота», а Виктор Дробыш борется с московскими пробками с помощью вертолета.

Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh) Сен 10 2017 в 5:01 PDT

Дима Билан за кулисами «Новой волны» устроил жаркие танцы с Теоной Контридзе, а Яна Рудковская передает из Сочи арбузный привет.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Сен 10 2017 в 1:08 PDT

Елена Летучая успела не только прибраться на Байкале, но и порыбачить, а Екатерина Шпица нашла в Краснодарском крае забор по душе.

Алла Михеева сыграла в теннис, а Светлана Бондарчук залезла на крышу.

Эвелина Бледанс научилась кататься на велосипеде, а Сема поддержал маму, прокатившись на беговеле.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 10 2017 в 5:17 PDT

Старшая дочь Игоря Николаева Юля сняла на видео приближение урагана Ирма.

Дочь Риз Уизерспун Ава отмечает 18-летие. В честь этого актриса поделилась архивным кадром. А Татьяна Навка поделилась видео, как ее дочь Надя поет Besame Mucho.

Готовимся к концерту 🎤🎤🎤😂Не отстаём от старшей сестры @sashazhulina . Как хорошо, когда есть прекрасный пример👆🏻#надеждапескова #певица Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Сен 9 2017 в 1:30 PDT

Анна Нетребко с прической «щенячье счастье» прокатилась на родельбане.