Архивы, родельбан и вертолет: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Зара собрала известных исполнителей на первом Международном фестивале этнической музыки.
Дуэт с потрясающей Ясмин Леви! @yasminlevyofficial #mevoy #Repost @ksenisorokina (@get_repost) ・・・ Дуэт, который на разрыв💔 я покорена, удивлена и влюблена. Невероятные Зара @zara_music и Ясмин Леви @yasminlevyofficial 💓 Это очень красиво! #Зара #YasminLevy #musicofourhearts #музыканашихсердец
Публикация от Зара (@zara_music)
Сергей Лазарев поделился архивной фотографией с Лерой Кудрявцевой: «2008/2017 ! С бессменной ведущей "Новой Волны" Лерой Кудрявцевой @leratv ! время идет, а мы только хорошеем))»
Ольга Бузова проанонсировала новое шоу «Первого канала», которое будет вести с Дмитрием Нагиевым: «С Первым на Первом… #скоро».
Певица Макsим примерила образ Герды на гастролях в Нарьян-Маре: «Где ты, мой Кай)», а Лиза Арзамасова поделилась эксклюзивной фотографией с Фанни Ардан.
Восхищение вечера. Прекрасная, неповторимая Фанни Ардан 🌸#фестиваль #владивосток
Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)
Екатерине Варнаве и Наталье Подольской «летать охота», а Виктор Дробыш борется с московскими пробками с помощью вертолета.
Дима Билан за кулисами «Новой волны» устроил жаркие танцы с Теоной Контридзе, а Яна Рудковская передает из Сочи арбузный привет.
Елена Летучая успела не только прибраться на Байкале, но и порыбачить, а Екатерина Шпица нашла в Краснодарском крае забор по душе.
Алла Михеева сыграла в теннис, а Светлана Бондарчук залезла на крышу.
Эвелина Бледанс научилась кататься на велосипеде, а Сема поддержал маму, прокатившись на беговеле.
Старшая дочь Игоря Николаева Юля сняла на видео приближение урагана Ирма.
УРАГАН ИРМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 😳🌪Люди из Майами уехали, улетели или спрятались (и это правильно!), только моя бесстрашная дочка Юля @julianikolalalaeva стоит на балконе и снимает вот это видео...😱🙏 Говорит, что глаз урагана пройдёт чуть западнее... но всё равно страшно...
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Дочь Риз Уизерспун Ава отмечает 18-летие. В честь этого актриса поделилась архивным кадром. А Татьяна Навка поделилась видео, как ее дочь Надя поет Besame Mucho.
Готовимся к концерту 🎤🎤🎤😂Не отстаём от старшей сестры @sashazhulina . Как хорошо, когда есть прекрасный пример👆🏻#надеждапескова #певица
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Анна Нетребко с прической «щенячье счастье» прокатилась на родельбане.
Happy day ☀️last summer day 😍последний тёплый выходной✌️🤗☀️
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago