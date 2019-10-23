Архивная фотография Меган Маркл украсила обложку юбилейного номера британского Tatler

Именно это фото уже использовалось в канадском журнале и онлайн-издании Bay Street Bull, дизайнер Tatler лишь убрал массивные золотые серьги с помощью фоторедактора.

Журнал появится в продаже 31 октября.

Ранее супруга принца Гарри появлялась на обложке майского номера в 2018 году — тот снимок был сделан за несколько месяцев до прославившей ее на весь мир свадьбы.