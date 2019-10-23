Архивная фотография Меган Маркл украсила обложку юбилейного номера британского Tatler
Редакция Tatler поместила портрет Меган Маркл на обложку 310-го номера журнала.
38-летняя Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых персон в мире и в Великобритании в частности. Именно ее редакция выбрала как лицо юбилейного выпуска. Снимок, который был выбран для этого, был сделан в 2015 году фотографом Джеником Лораном.
Именно это фото уже использовалось в канадском журнале и онлайн-издании Bay Street Bull, дизайнер Tatler лишь убрал массивные золотые серьги с помощью фоторедактора.
Журнал появится в продаже 31 октября.
Ранее супруга принца Гарри появлялась на обложке майского номера в 2018 году — тот снимок был сделан за несколько месяцев до прославившей ее на весь мир свадьбы.
Фото и видео: globallookpress, instagram
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