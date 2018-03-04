Аркадий Укупник ушел от жены к другой женщине

Популярный артист Аркадий Укупник всегда был любимцем женщин. Одно из его увлечений даже разрушило его брак. Об этом мужчина рассказал сам в эфире программы «В гости по утрам».

В момент знакомства с нынешней избранницей Аркадий состоял в законном браке. «Мы встретились однажды, провели вместе отличный день, но Наташа не поняла, что я испытываю к ней какие-то чувства. Все-таки я был женат. Буквально через три дня мы снова пересеклись на вечеринке, и тут я понял, что, если сейчас пройду мимо, упущу ее, мы больше никогда не встретимся. Именно поэтому я подошел и спросил номер телефона», — цитирует артиста «СтарХит».

Развод, который он сразу же оформил из-за новой любви, был правильным решением, считает артист.

Скоро Аркадий и Наталья Укупник отпразднуют 20-летие брака. Пара воспитывает дочь Софию. Ребенка они пытались зачать более десяти лет, и им это удалось лишь в 2011 году.

Малышка Соня просит братика. «Мы сами пока только думаем над этим. Конечно, я понимаю, что не молод, но считаю, что в таких вопросах все должна решать судьба. Кто знает, как сложится», — поделился мыслями артист.

Фото: globallookpress