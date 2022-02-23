Аркадий Укупник рассказал о мечте погулять на свадьбе младшей дочери

Совсем недавно именитый музыкант отметил свой 69-й день рождения. Рассуждая о своем возрасте. Укупник упомянул, что планирует прожить столько лет, сколько понадобиться, чтобы увидеть, как его дочь София выходит замуж.

«В 58 лет у меня родился третий ребенок. Мечта, чтобы гулял на ее свадьбе, увидел своих внуков. Я об этом думаю, мне же под 70 уже. Еще понимаешь, что живешь, когда работаешь, когда есть проекты. Есть у меня один проект, который вообще пишу в стол. Это тот моторчик — себе самому желаю, чтобы он у меня был. Но тут желания мало — нужны здоровье и удача», — упомянул Аркадий Укупник в разговоре с Татьяной Устиновой.