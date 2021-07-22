Аркадий Укупник высказался против отмены штампа о браке в паспорте

Сам артист давно и счастливо женат на очаровательной Наталье, с которой познакомился, когда еще состоял в предыдущем браке с Мариной Никитиной. Он практически сразу понял, что влюблен, и не смог противостоять чувствам. «Мы встретились однажды, провели вместе отличный день, но Наташа не поняла, что я испытываю к ней какие-то чувства. Все-таки я был женат. Буквально через три дня мы снова пересеклись на вечеринке, и тут я понял, что если сейчас пройду мимо, упущу ее, мы больше никогда не встретимся. Именно поэтому я подошел и спросил номер телефона», — передает воспоминания артиста «Вокруг ТВ».

По словам артиста, он ни капли не жалеет о том, что сделал, поскольку ему удалось сохранить хорошие отношения с детьми от предыдущих отношений.