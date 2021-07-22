Аркадий Укупник высказался против отмены штампа о браке в паспорте
В паспорте у россиян теперь остались только две обязательные отметки: о регистрации и отношении к воинской службе. Штампы о регистрации брака и детях до 14 лет теперь будут ставить по желанию. Также еще в мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Предполагалось, что свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.
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Фото: Anton Kuzyakin/Global Look Press
Аркадий Укупник негативно воспринял новость об отмене российским правительством паспортного штампа о браке. Автор нашумевшего хита «Я на тебе никогда не женюсь», как никто другой, имел право высказать свой взгляд на эту новость. «Я думаю, сейчас — с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации — все идет к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить. Мне будет жаль, если наш паспорт отменят. Перефразируя Маяковского, может быть, нас власти награждают бюрократизмом», — передает слова артиста Life.
Сам артист давно и счастливо женат на очаровательной Наталье, с которой познакомился, когда еще состоял в предыдущем браке с Мариной Никитиной. Он практически сразу понял, что влюблен, и не смог противостоять чувствам. «Мы встретились однажды, провели вместе отличный день, но Наташа не поняла, что я испытываю к ней какие-то чувства. Все-таки я был женат. Буквально через три дня мы снова пересеклись на вечеринке, и тут я понял, что если сейчас пройду мимо, упущу ее, мы больше никогда не встретимся. Именно поэтому я подошел и спросил номер телефона», — передает воспоминания артиста «Вокруг ТВ».
По словам артиста, он ни капли не жалеет о том, что сделал, поскольку ему удалось сохранить хорошие отношения с детьми от предыдущих отношений.
Фото и видео: Аркадий Укупник, Global Press Look
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