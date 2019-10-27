«Аристократическая грациозность»: Алла Пугачева восхитила стильным образом в красном пальто
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Фото: Instagram Аллы Пугачевой
«Аллочка с Гаррюшей», — подписал шоумен Максим Галкин новое фото с любимой супругой Аллой Пугачевой и шестилетним сыном. Пользователи Сети восхищаются стильным образом Примадонны, выбравшей модное красное пальто и черные ботильоны. Новая прическа отлично дополнила look певицы.
Многочисленные звездные друзья оставили в комментариях к снимку восхищенные эмодзи.
«Красивые какие», «Вааау😍😍😍шикарно😍😍😍Алла- просто восторг», «Это просто невозможная красота!!!!!!», «Очень с Кристиной сейчас похожи», «Аристократическая грациозность 👍🔥Вы, Алла Борисовна, вызываете искренний восторг, супер-супер», «Ей идет красный цвет)», «Какая же Алла красивая, я восхищаюсь», «Невероятно шикарная Алла», «Думала, Кристина)) Вот Алла Борисовна суперская», «Ой, какая девочка Аллочка!!», «Максим, покорми Аллу», «Алла всё краше и краше», «Офигеть как выглядит Аллочка!» — обсуждают снимок подписчики Максима Галкина.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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