«Аристократическая грациозность»: Алла Пугачева восхитила стильным образом в красном пальто

«Красивые какие», «Вааау😍😍😍шикарно😍😍😍Алла- просто восторг», «Это просто невозможная красота!!!!!!», «Очень с Кристиной сейчас похожи», «Аристократическая грациозность 👍🔥Вы, Алла Борисовна, вызываете искренний восторг, супер-супер», «Ей идет красный цвет)», «Какая же Алла красивая, я восхищаюсь», «Невероятно шикарная Алла», «Думала, Кристина)) Вот Алла Борисовна суперская», «Ой, какая девочка Аллочка!!», «Максим, покорми Аллу», «Алла всё краше и краше», «Офигеть как выглядит Аллочка!» — обсуждают снимок подписчики Максима Галкина.