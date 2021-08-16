Аристарх Венес признался, почему его будущей избраннице будет очень сложно быть с ним

Он отмечает, что может вести себя жестоко даже с женщиной, которую он любит.

«Я могу умышленно обидеть, чтобы посмотреть, как она на это отреагировала и что со мной будет потом, и это правда. Иногда я встречаю девушек, за которыми нужно поухаживать или приударить. И ты видишь много света, много хорошего. И я туда дальше не иду, потому что понимаю, что я не то, чтобы не готов, у меня просто не хватит этих ресурсов, и я не имею права причинять серьезные проблемы. Света мало сейчас, и я хочу, чтобы этот свет сохранился».