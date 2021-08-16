Аристарх Венес признался, почему его будущей избраннице будет очень сложно быть с ним
31-летний Аристарх Венес в интервью «ВокругТВ» признался, почему до сих пор так и не обзавелся детьми. По его словам, он не хочет относиться к этому делу легкомысленно. Выбирая себе жену, он хочет сделать выбор раз и навсегда. Кроме того, его избраннице предстоит столкнуться с большими сложностями при взаимоотношениях, поскольку человек он очень непростой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @venes_aris
«Такие как, например, мое личное существование с самим собой и принятие себя таким, какой я есть. Это не выражается в моих гулянках, это вообще не про это. Это про то, что со мной тяжеловато. Со мной прекрасно женщине находиться: атмосфера юмора, всяких движений, но это еще и значит, что придется нести крест. Это трудно. Это трудно, потому что, опять же, идет подготовка к картине, все наэлектризовано до такой степени, например, когда я проверяю какие-то вещи, это правда жестко, цинично. Я вообще очень циничный человек», – говорит он.
Он отмечает, что может вести себя жестоко даже с женщиной, которую он любит.
«Я могу умышленно обидеть, чтобы посмотреть, как она на это отреагировала и что со мной будет потом, и это правда. Иногда я встречаю девушек, за которыми нужно поухаживать или приударить. И ты видишь много света, много хорошего. И я туда дальше не иду, потому что понимаю, что я не то, чтобы не готов, у меня просто не хватит этих ресурсов, и я не имею права причинять серьезные проблемы. Света мало сейчас, и я хочу, чтобы этот свет сохранился».
Фото: Instagram Аристарха Венеса
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