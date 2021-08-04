Арестован сталкер, который угрожал расправой звезде сериала «Убивая Еву»

На данный момент преследователь находится под залогом, пока прокуратура и судебная полиция ждут результатов его медицинского обследования. Адвокат преступника настаивает на его психологическом нездоровье. Так это на самом деле или это повод сократить срок — покажет более детальное расследование дела, им занимается прокуратура города Лилль.

Все время пока полиция вела охоту на мужчину, Джоди Комер исчезла из социальных сетей и старается вести закрытый образ жизни, чтобы не провоцировать лишний раз агрессора. Но сейчас когда он находится под строгим контролем и круглосуточным наблюдением, снова вернулась в Instagram. Она сделала репост фотографии выступающей на Олимпиаде английской спортсменки Катарины Джонсон-Томпсон в ее поддержку.