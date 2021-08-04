Арестован сталкер, который угрожал расправой звезде сериала «Убивая Еву»
Изначально актриса не придавала значения поступающим в социальных сетях посланиям: известным людям часто приходят странные сообщения. Но когда, не дождавшись ответов, сталкер начал писать угрозы родственникам Комер, она забила тревогу. Нездоровый поклонник писал, что приедет в Англию, где сейчас живет Джоди, и устроит резню. У мужчины неизвестно как оказались личные контакты знаменитости и членов ее семьи.
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Фото: Chris Joseph/Global Look Press
Когда дело приняло серьезный оборот, звезда обратилась в британскую полицию, которой удалось вычислить, что компьютер анонима, с которого он отправляет сообщения, находится во французском городе Рубе. Они оперативно связались с французскими коллегами, после чего преступник был арестован и допрошен.
На данный момент преследователь находится под залогом, пока прокуратура и судебная полиция ждут результатов его медицинского обследования. Адвокат преступника настаивает на его психологическом нездоровье. Так это на самом деле или это повод сократить срок — покажет более детальное расследование дела, им занимается прокуратура города Лилль.
Все время пока полиция вела охоту на мужчину, Джоди Комер исчезла из социальных сетей и старается вести закрытый образ жизни, чтобы не провоцировать лишний раз агрессора. Но сейчас когда он находится под строгим контролем и круглосуточным наблюдением, снова вернулась в Instagram. Она сделала репост фотографии выступающей на Олимпиаде английской спортсменки Катарины Джонсон-Томпсон в ее поддержку.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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