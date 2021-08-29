Арарат Кещян признался, что на съемках «Универа» не мог видеть Стаса Ярушина: «Нервы на пределе»

Но конфликт между Кещяном и исполнительницей роли Аллы Марии Кожевниковой до сих пор остается открытым. Коллеги так сильно не любили друг друга во время съемок, что сейчас при встрече даже не здороваются.

«Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительней. Это до поры до времени, потом что-то взрывается. Находишь силы и желание исправить — исправляешь, нет — обходишься дальше», — добавил артист.