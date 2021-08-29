Арарат Кещян признался, что на съемках «Универа» не мог видеть Стаса Ярушина: «Нервы на пределе»
«На площадке, когда долго работаешь, нервы уже на таком пределе. Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда видел лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже. Поэтому мы оба сидели с кислыми лицами», — откровенно рассказал актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @araratkeshchyan/Instagram
После окончания съемок Арарат и Стас смогли стать друзьями и теперь всегда рады видеть друг друга. Недавно актеры закончили съемки продолжения «Универа», в котором будет показана жизнь героев спустя несколько лет.
Но конфликт между Кещяном и исполнительницей роли Аллы Марии Кожевниковой до сих пор остается открытым. Коллеги так сильно не любили друг друга во время съемок, что сейчас при встрече даже не здороваются.
«Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительней. Это до поры до времени, потом что-то взрывается. Находишь силы и желание исправить — исправляешь, нет — обходишься дальше», — добавил артист.
Фото и видео: Instagram
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