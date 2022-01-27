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Аппаратная косметология и спорт: певица Валерия рассказала, как сохраняет молодость

53-летняя певица Валерия прекрасно выглядит в своем возрасте. Она выступает в коротеньких платьях, а в соцсетях показывает, какие тренировки делает, чтобы поддерживать фигуру в форме. Артистку подозревали в пластических операциях, но она все опровергла.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Валерия

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда решила ответить на вопросы своей аудитории в инстаграм. Конечно же, ей задали много вопросов насчет ее внешности. Так, Валерия не стала отрицать, что она прибегает к аппаратной косметологии. Певица делает болезненную, но очень эффективную процедуру — аппаратный SMAS-лифтинг, иногда она прибегает и к плазмотерапии. А вот на вопрос о блефаропластике звезда ответила отрицательно и с юмором. «Мне крупно повезло со строением века. Блефаропластика, думаю, вообще не понадобится. Веки, скорее всего, обвиснут последними, если успеют», — пошутила звезда.

Звезда в целом пока против хирургических вмешательств в свое естественное старение. «Никогда не делала никаких пластических операций и пока не собираюсь. Сегодня косметология позволяет продлить молодость. Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», — заключила Валерия.

Что же касается спорта, певица активно продолжает заниматься йогой, сочетая ее с силовыми тренировка. Она отметила, что для укрепления костей это очень полезно. «Физические упражнения очень влияют на плотность костей. Сдавала недавно анализы, никаких препаратов мне не прописали», — искренне ответила поклонникам жена Иосифа Пригожина.

Фото: GlobalLookPress

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