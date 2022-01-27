Аппаратная косметология и спорт: певица Валерия рассказала, как сохраняет молодость

Звезда в целом пока против хирургических вмешательств в свое естественное старение. «Никогда не делала никаких пластических операций и пока не собираюсь. Сегодня косметология позволяет продлить молодость. Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», — заключила Валерия.

Что же касается спорта, певица активно продолжает заниматься йогой, сочетая ее с силовыми тренировка. Она отметила, что для укрепления костей это очень полезно. «Физические упражнения очень влияют на плотность костей. Сдавала недавно анализы, никаких препаратов мне не прописали», — искренне ответила поклонникам жена Иосифа Пригожина.