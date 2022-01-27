Аппаратная косметология и спорт: певица Валерия рассказала, как сохраняет молодость
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Звезда решила ответить на вопросы своей аудитории в инстаграм. Конечно же, ей задали много вопросов насчет ее внешности. Так, Валерия не стала отрицать, что она прибегает к аппаратной косметологии. Певица делает болезненную, но очень эффективную процедуру — аппаратный SMAS-лифтинг, иногда она прибегает и к плазмотерапии. А вот на вопрос о блефаропластике звезда ответила отрицательно и с юмором. «Мне крупно повезло со строением века. Блефаропластика, думаю, вообще не понадобится. Веки, скорее всего, обвиснут последними, если успеют», — пошутила звезда.
Звезда в целом пока против хирургических вмешательств в свое естественное старение. «Никогда не делала никаких пластических операций и пока не собираюсь. Сегодня косметология позволяет продлить молодость. Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», — заключила Валерия.
Что же касается спорта, певица активно продолжает заниматься йогой, сочетая ее с силовыми тренировка. Она отметила, что для укрепления костей это очень полезно. «Физические упражнения очень влияют на плотность костей. Сдавала недавно анализы, никаких препаратов мне не прописали», — искренне ответила поклонникам жена Иосифа Пригожина.
Фото: GlobalLookPress