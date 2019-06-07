«Апорт»: Лолита Милявская продемонстрировала навыки ныряния

Поклонники 55-летней Лолиты Милявской знают о ее невероятной харизме и самоиронии. В преддверии церемонии вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ певица, по примеру гендиректора телеканала Армана Давлетьярова, решила посетить бассейн, и передала оттуда привет весьма необычным способом. Лолита опубликовала в Instagram видео, в котором ныряет за плавательными очками и возвращает их владельцу… в зубах. «Личный кинолог @ivanovsport🤘 (супруг певицы — Дмитрий Иванов, прим.ред.)», — уточнила в подписи Милявская.
«Лола! Это было прекрасно!», «Я даже боюсь представить «Подвиги» Лолиты после команды «Фас»!», «Крутая вы, такие видео интересные! Такая живая, позитивная и мудрая!», «Настоящая, непосредственная и просто шикарная женщина», «Как здорово, что Вы не "носите корону", хотя она заслужена Вами честно», «Обожаю Вас, Лолита, вы несёте оптимизм, позитив, ваш юмор просто шикарен», «Обожаю!!! Человек,как он есть живая,позитивная. И будто уже родная))))», «Искренний человек с сумасшедшим чувством юмора», «Вы невероятная 😂😂😂 восхищаюсь Вашей самоиронией», «Убеждаюсь в какой раз! Ваши формы великолепны!» — пишут под видео друзья и поклонники певицы.
Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: Instagram
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