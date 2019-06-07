«Апорт»: Лолита Милявская продемонстрировала навыки ныряния

«Лола! Это было прекрасно!», «Я даже боюсь представить «Подвиги» Лолиты после команды «Фас»!», «Крутая вы, такие видео интересные! Такая живая, позитивная и мудрая!», «Настоящая, непосредственная и просто шикарная женщина», «Как здорово, что Вы не "носите корону", хотя она заслужена Вами честно», «Обожаю Вас, Лолита, вы несёте оптимизм, позитив, ваш юмор просто шикарен», «Обожаю!!! Человек,как он есть живая,позитивная. И будто уже родная))))», «Искренний человек с сумасшедшим чувством юмора», «Вы невероятная 😂😂😂 восхищаюсь Вашей самоиронией», «Убеждаюсь в какой раз! Ваши формы великолепны!» — пишут под видео друзья и поклонники певицы.