Апокалипсис за миллион: Татьяна Васильева винит турагенство за испорченный отдых

Застигнутая непогодой врасплох семья не может в такие дни ни сходить на обед, ни с комфортом воспользоваться собственной ванной комнатой - мало того, что зону общего пользования затапливает, так еще и негде сушить одежду, нет горячей воды, так как водонагреватель работает на солнечной батарее. Но бытовые проблемы - это еще не все.

У туристов, которые поселились в домике по соседству, обнаружили «ковид». Несмотря на меры предосторожности, сын артистки, а также его жена и дочь, боятся заразиться вместо того, чтобы набраться здоровья во время отпуска. К счастью, все трое заблаговременно поставили прививки - осложнения им вряд ли грозят.

«Я понимаю, что мы тоже наверное идиоты, в большей степени. Но нельзя этим пользоваться. Они же видят, что там ребенок, могли бы предупредить, что несезон, что будут дожди, что будут штормы, что к океану не подойти. Огромные скаты у берега. <...> Просто бессовестные люди», - негодует щедрая бабушка, ставшая спонсором неудачного путешествия.

В довершении всего, из-за ураганного ветра возникла проблема с транспортом - купившие обратные билеты на более ранние даты туристы просто не могут выбраться с острова. В итоге семейство Васильевой, заплатив еще 154 тысячи рублей за возможность улететь домой раньше, ждет у моря погоды. Если все сложится хорошо, они отправятся домой 30 мая.Во всех бедах Татьяна Васильева винит туристическое агентство. На официальный запрос его сотрудники не отвечают, на звонок редакции канала трубку сняли, но ничего сообщить не смогли. «Кто я им, господи, какая-то народная артистка», - возмущается звезда.

Однако судиться с агентством артистка не собирается, несмотря на хорошие прогнозы адвокатов. «Я уже насудилась в своей жизни, ничего не надо. Я просто хочу предупредить людей, что ехать туда сейчас не надо», - заявила звезда.