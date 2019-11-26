Апина в кожаных брюках, Водонаева в юбке из латекса и другие звезды на премьере новой комедии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Долгожданный проект представили исполнители главных ролей: Дмитрий Назаров с супругой Ольгой Васильевой, Елена Ксенофонтова, Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ирина Темичева, Гурам Баблишвили, Юлия Франц и другие.
Фото: Пресс-служба
Попасть в атмосферу роскошного отеля, оценить оригинальные напитки и послушать саундтреки «Кухни» в элегантном исполнении скрипки и пианино предстояло звездным гостям вечера, среди которых были: Екатерина Волкова, Михаил Галустян, Алена Водонаева, Жанна Эппле, Алена Апина и многие другие.
По сценарию, потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Все меняется, когда виновный в ее банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича.
Фото: пресс-служба
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