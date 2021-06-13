Анжелина Джоли снова общается с первым мужем. Вспоминаем их историю.

Анжелина и Джонни Ли Миллер приняли решение пожениться, когда им не было еще и двадцати, чем очень удивили коллег по фильму "Хакеры", на площадке которого они и познакомились. Молодые люди любили искренне друг друга и были настроены решительно: «Мы с Джонни ни разу не ссорились, никогда не обижали друг друга. Я действительно хотела стать его женой, действительно хотела серьезных отношений», — делится воспоминаниями актрисы издание GRAZIA. Джоли и Ли Миллер поженились в марте 1996 года, но отношения быстро дали трещину: главной причиной стали эксперименты Джоли с запрещенными веществами.