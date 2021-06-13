Анжелина Джоли снова общается с первым мужем. Вспоминаем их историю.
Анжелина и Джонни Ли Миллер приняли решение пожениться, когда им не было еще и двадцати, чем очень удивили коллег по фильму "Хакеры", на площадке которого они и познакомились. Молодые люди любили искренне друг друга и были настроены решительно: «Мы с Джонни ни разу не ссорились, никогда не обижали друг друга. Я действительно хотела стать его женой, действительно хотела серьезных отношений», — делится воспоминаниями актрисы издание GRAZIA. Джоли и Ли Миллер поженились в марте 1996 года, но отношения быстро дали трещину: главной причиной стали эксперименты Джоли с запрещенными веществами.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: East News
Пара развелась в 1999 году, но сохранила теплые отношения: в никаких скандалах и разборках друг с другом они замечены не были, а в 2004, как передает Page Six, Джоли призналась, что развод с Миллером «был, наверное, самым глупым поступком, который я когда-либо делала».
Поэтому, не стал большим удивлением тот факт, что июньским вечером, Анжелина Джоли сама, без телохранителей и сопровождающих, посетила дом в Бруклине, где живет ее бывший супруг, с сумочкой от Louis Vuitton и дорогой бутылкой вина Peter Michael Wine.
Фото и видео: East News, Global Look Press, Shout! Factory, Kika Press
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