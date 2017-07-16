Анжелика Варум трогательно поздравила мужа с днем рождения
48-летняя певица Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное поздравление супругу с днем рождения — Леониду Агутину сегодня исполнилось 49 лет.
«Все слова уже вроде бы сказаны
И на публике, и в одиночку.
Мы способны привычными фразами
Забираться под оболочку.
Как лет двадцать назад, по Пелевину,
Просто молча сплетаться хвостами.
Понимать, всё не вечно, всё временно,
И от чувства смущаться местами.
Мы родные от пят и до темени.
На двоих нам без малого сто лет.
Хорошо б еще столько же времени,
Если ТОТ, кто над нами, позволит.
С Днём рождения, МОЙ!»
Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям певца: «Поздравляю, здоровья творческих успехов. Спасибо Вам, что Вы дарите своим поклонникам», «Желаю ещё больше времени», «Тысяча раз присоединяюсь к словам и поздравляю от души Вас . Потому что не возможно по одному. Здоровья и счастья!», «Пусть каждый день прожитый вместе умножится в стократ и любовь всегда будет рядом с Вашей семьёй!!!», «Красиво...просто... это настоящая любовь 💕💕💕 С Днём Рождения, Леонид!», «Думаю от моего поздравления Вам Леонид ни холодно-ни жарко,но все же: с днём рождения дорогой наш Леонид Агутин!»
Стоит отметить, что поздравления, адресованные Леониду, появились на страницах его друзей и коллег по шоу-бизнесу: Ани Лорак, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Зара и другие звезды поздравили именинника в своих блогах.
Доброе утро, дорогие мои! Хочу от всей души поздравить с Днём Рождения, человека, который рассказал мне, как "там на сиреневой луне" "босоногий мальчик тарантеллу танцевал", про "одинокий остров" в "половину сердца" говорил, что "ты вернёшься когда-нибудь снова", как "плакать несерьезно" под "Ole-Ole" и о чем думают "Аэропорты и города", где "Февраль, как господин" и как "Парень чернокожий", признался "Королёве", что есть "Две дороги, два пути" - все это полет души, мысли и музыки Леонида Агутина! Спасибо Вам! Здоровья, любви и новых шедевров! Ваша Зара! #ЛеонидАгутин #happybirthday
Публикация от Зара (@zara_music)
Сегодня День Рождения празднует еще один талантливейший музыкант- Леонид Агутин!! @agutinleonid ! Леонид, спасибо за Ваш талант, за вашу музыку, за ваши песни!! Не знаю , помните ли Вы песню "Мы С Тобой", которую вы лет 20 назад написали для "Непосед", но так тесен мир, что именно я ее тогда пел, и там даже были Ваши бэки))) мог бы я тогда подумать, что повзрослев, я буду общаться и дружить с Вами как коллега )) сегодня я хочу поздравить Вас Вашей же песней "Остров" , которую я впервые исполнил на Вашем Творческом вечере на Новой волне, и которая с тех пор звучит в моем шоу и является его украшением. Спасибо за "Остров")) с Днем Рождения!! Здоровья, сил, новых песен и творческого долголетия!! #Агутин #Лазарев #остров
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Напомним, творческий союз Анжелики Варум и Леонида Агутина зародился в 1997 году, а в 1999 году у певцов родилась дочь Елизавета. Пара зарегистрировала отношения в июле 2000 года.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com