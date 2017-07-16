Сегодня исполнилось 49 лет известному певцу и композитору Леониду Агутину

48-летняя певица Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное поздравление супругу с днем рождения — Леониду Агутину сегодня исполнилось 49 лет.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Июл 15 2017 в 8:06 PDT

«Все слова уже вроде бы сказаны

И на публике, и в одиночку.

Мы способны привычными фразами

Забираться под оболочку.

Как лет двадцать назад, по Пелевину,

Просто молча сплетаться хвостами.

Понимать, всё не вечно, всё временно,

И от чувства смущаться местами.

Мы родные от пят и до темени.

На двоих нам без малого сто лет.

Хорошо б еще столько же времени,

Если ТОТ, кто над нами, позволит.

С Днём рождения, МОЙ!»

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям певца: «Поздравляю, здоровья творческих успехов. Спасибо Вам, что Вы дарите своим поклонникам», «Желаю ещё больше времени», «Тысяча раз присоединяюсь к словам и поздравляю от души Вас . Потому что не возможно по одному. Здоровья и счастья!», «Пусть каждый день прожитый вместе умножится в стократ и любовь всегда будет рядом с Вашей семьёй!!!», «Красиво...просто... это настоящая любовь 💕💕💕 С Днём Рождения, Леонид!», «Думаю от моего поздравления Вам Леонид ни холодно-ни жарко,но все же: с днём рождения дорогой наш Леонид Агутин!»

Стоит отметить, что поздравления, адресованные Леониду, появились на страницах его друзей и коллег по шоу-бизнесу: Ани Лорак, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Зара и другие звезды поздравили именинника в своих блогах.

Напомним, творческий союз Анжелики Варум и Леонида Агутина зародился в 1997 году, а в 1999 году у певцов родилась дочь Елизавета. Пара зарегистрировала отношения в июле 2000 года.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)