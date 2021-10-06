Анжелика Варум рассказала о зависимости от мужа, страхе его потерять и прощении

Анжелика уверена, что по прошествии времени женщина начинает совершенно по-другому относиться к таким вещам. «Когда вы будете в отношениях с человеком лет 10-15, то вы почувствуете, что ваши отношения к человеку, который находится рядом с вами, — меняются. То есть, те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали ваши отношения, они меняются, и дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси».

Певица призналась, что она только к 30-ти годам поняла, что в обычной интимной жизни не хватает масштаба и глубины, а ей нужен не просто мужчина, а единомышленник. Поэтому, уже найдя своего человека, певица планирует прожить с ним всю жизнь. А одиночество и отсутствие рядом партнера «даже физически доставляют боль».

Анжелика Варум считает себя зависимой от супруга и не хочет представлять своей жизни без него. Певице нужно чувствовать себя важной частью их союза. «Ребро Адама — это про меня».

Артистка уверена в своей красоте и не планирует обращаться к пластическим хирургам. Варум панически боится любого вмешательства на ее лице из-за опасений, что «что-то всегда может пойти не так».

В 2014 году певица потеряла отца из-за алкогольной зависимости, с которым она находилась в очень близких отношениях. Варум тяжело вспоминает последние годы жизни папы. Певица не верит в то, что на решение зависимого человека можно как-либо повлиять. Ведь так и случилось с ее отцом — он никогда не прислушался бы к просьбам родных бросить пить. Певице было сложно смириться с мыслью, что его решение стало для всех роковым.