logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анжелика Варум, Любовь Успенская и другие звезды на презентации новой книги Леонида Агутина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Леонид Агутин

Фото: Geometria Москва
Мероприятие было приурочено ко дню рождения знаменитого певца.

Вечер вторника прошел шумно и весело: 17 июля в ресторане «Арбатский Базар» состоялась презентация новой книги певца, композитора и музыканта Леонида Агутина под названием «Безграничная музыка». Мероприятие совмещало полезное с приятным, ведь было приурочено ко дню рождения артиста. Первая интерактивная книга «Безграничная музыка» содержит QR-коды ссылок на эксклюзивные фото- и видео-материалы из архивов. В ее основе — воспоминания Леонида Агутина, его друзей и коллег о международном проекте Havana Calling (2009), снятом на Кубе, а также история создания альбома Cosmopolitan Life (2008), записанного совместно с легендарным гитаристом Ал Ди Меолой.

Соавторами книги «Безграничная музыка» выступили генеральный продюсер кинокомпании «Gourmet Film Production» Владимир Логвинченко, исполнительный продюсер концертного тура Ала Ди Меолы и Леонида Агутина Алекс Сино и российский писатель и журналист Алексей Логвинченко.

Поддержать артиста пришли его жена Анжелика Варум и дочь Лиза. В списке гостей оказались и Любовь Успенская, Игорь Николаев, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Николай Фоменко, Эмин Агаларов и многие другие. Ведущим презентации стал Отар Кушанашвили.

Текст: Пресс-служба, Эльмира Мустафаева

Фото: Geometria Москва

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!