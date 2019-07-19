Анжелика Варум, Любовь Успенская и другие звезды на презентации новой книги Леонида Агутина

Вечер вторника прошел шумно и весело: 17 июля в ресторане «Арбатский Базар» состоялась презентация новой книги певца, композитора и музыканта Леонида Агутина под названием «Безграничная музыка». Мероприятие совмещало полезное с приятным, ведь было приурочено ко дню рождения артиста. Первая интерактивная книга «Безграничная музыка» содержит QR-коды ссылок на эксклюзивные фото- и видео-материалы из архивов. В ее основе — воспоминания Леонида Агутина, его друзей и коллег о международном проекте Havana Calling (2009), снятом на Кубе, а также история создания альбома Cosmopolitan Life (2008), записанного совместно с легендарным гитаристом Ал Ди Меолой.

Соавторами книги «Безграничная музыка» выступили генеральный продюсер кинокомпании «Gourmet Film Production» Владимир Логвинченко, исполнительный продюсер концертного тура Ала Ди Меолы и Леонида Агутина Алекс Сино и российский писатель и журналист Алексей Логвинченко.

Поддержать артиста пришли его жена Анжелика Варум и дочь Лиза. В списке гостей оказались и Любовь Успенская, Игорь Николаев, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Николай Фоменко, Эмин Агаларов и многие другие. Ведущим презентации стал Отар Кушанашвили.