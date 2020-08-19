Анжелика Ревва с дочерью, Юлия Такшина с сыновьями и другие звезды на премьере мультфильма «Куриный забег»

По сюжету, главные герои Элла и Генри — неразлучные друзья с самого детства. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на все, даже открыть персональный цирк. В этом цирке все выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света софитов. И все бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим и все переворачивается с ног на голову.

Мультфильм «Куриный забег» будет показан в кинотеатрах с 20 августа. Купить билеты можно здесь.