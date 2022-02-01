Анжелика Агурбаш обвинила бывшего мужа-миллиардера в скупости

Анжелика и Николай Агурбаш прожили в браке 9 лет. Многим их пара казалась эталонной. Но, вспоминая брак с бывшим мужем, артистка неоднократно упоминала об эмоциональном и физическом насилии с его стороны. По словам Анжелики, сказочной их брачную жизнь точно не назовешь, ведь Николай Агурбаш не давал никакой свободы действий возлюбленной. Мужчина контролировал супругу и психологически давил на нее.

Анжелика Агурбаш призналась, что после развода находилась в трудном финансовом положении и рассчитывала на помощь от экс-супруга-миллиардера. Но он игнорировал просьбы матери своего ребенка.

«Я говорю: «Хотя бы за школу заплати. Имей совесть!» — высказала свое недовольство Анжелика в шоу «Секрет на миллион», которое вскоре выйдет в эфир.

Бизнесмен утверждал, что разорился и ему нечем платить алименты. Женщина вынуждена была самостоятельно обеспечивать себя и их общего сына Анастаса. Сейчас предприниматель по-прежнему не помогает 17-летнему сыну.

Парень не общается с отцом, поскольку уверен, что не нужен ему. Анжелика отлично справляется с воспитанием в одиночку и даже говорит, что сын — это единственное, за что она благодарна бывшему мужу.

Фото: Instagram