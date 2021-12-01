«Аня — командирша, а Никита — скромняга»: Лазарев рассказал о характерах своих детей

Экс-участник группы Smash!! старается все свободное время проводить со своими детьми и без устали твердит о том, что эти моменты — самые ценные в его жизни. На данный момент певец отдыхает с наследниками в одном из отелей Дубая. «Отдых с детьми — это, конечно, особый отдых!» — заявляет счастливый отец.

Однако годы идут и дети взрослеют, поэтому у них начинает проявляться характер. «Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день», — отмечает Сергей. Особенно лихо себя ведет его дочка Аня, которая в своем еще совсем юном возрасте показывает необычайную хватку. «Вообще, она у нас командирша, с характером. Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», — уточняет исполнитель хита «Это все она».