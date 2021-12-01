«Аня — командирша, а Никита — скромняга»: Лазарев рассказал о характерах своих детей
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Фото: Instagram @lazarevsergey
Экс-участник группы Smash!! старается все свободное время проводить со своими детьми и без устали твердит о том, что эти моменты — самые ценные в его жизни. На данный момент певец отдыхает с наследниками в одном из отелей Дубая. «Отдых с детьми — это, конечно, особый отдых!» — заявляет счастливый отец.
Однако годы идут и дети взрослеют, поэтому у них начинает проявляться характер. «Сейчас они в таком уже возрасте, что выдают перлы каждый день», — отмечает Сергей. Особенно лихо себя ведет его дочка Аня, которая в своем еще совсем юном возрасте показывает необычайную хватку. «Вообще, она у нас командирша, с характером. Аня из тех девочек, которые на скаку лошадь остановят», — уточняет исполнитель хита «Это все она».
Сын Лазарева такой сноровкой похвастаться не может, певец утверждает, что Никита ведет себя гораздо скромнее, в отличие от младшей сестренки. «Никита у нас скромняга — московская интеллигенция», — сообщает певец.
Ведущий фестиваля «Песня года» с большой любовью наблюдает за тем, как ведут себя его детки, и делится этим со своей аудиторией. «Наблюдать за их общением и отношением друг к другу — одно удовольствие! Анюта, как и любая младшая сестренка, вечно бежит с криком "Папа, а вот Никита …" и далее докладывает все, что брат сделал или не сделал», — рассказывает забавный момент своим подписчикам в Instagram-аккаунте Лазарев.
Фото: Instagram