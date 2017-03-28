56-летний актер появился на публике после многочисленных сообщений о его проблемах со здоровьем

В последнее время в СМИ постоянно появляются тревожные сообщения о том, что Антонио Бандерас попал в больницу в очередной раз из-за проблем с сердцем. Актер вышел на красную дорожку кинофестиваля в Малаге в компании своей возлюбленной Николь Кемпел и заверил всех, что чувствует себя прекрасно.

Бандерас подтвердил информацию о том, что в январе перенес операцию на сердце. Актер рассказал, что ему имплантировали три стента.

«Да, в январе у меня был сердечный приступ. Но он не был слишком серьезным и не нанес значительного ущерба моему здоровью. Я не хотел бы излишне драматизировать произошедшее. Подобные операции переносят многие люди, и я не исключение», — цитирует актера Daily Mail.

Фото: Getty, Global Look Press