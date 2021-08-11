Антон Лаврентьев и Алина Астровская — о семейном психологе, любви на расстоянии и брачном контракте

Такого принятия пара добилась не сразу: почти с самого старта отношений они обратились к семейному психологу. В этом супруги видят большой плюс: «Мы обращаемся к психологу не тогда, когда у нас проблемы, а когда у нас все хорошо, и мы закрепляем это "хорошо"», — поделилась своим взглядом Астровская. А еще — специалист научила их правильно конфликтовать и выяснять отношения: «Мы не чураемся конфликтов и спорим. Но фишка в том, что мы с удовольствием в конфликтной ситуации разбираемся. В этом есть развитие для нас», — честно рассказали артисты Агате.

Еще до брака они обсудили все неудобные вопросы: семейный бюджет, план на случай кончины партнера или серьезной болезни кого-то из родственников, оговорили взгляды на детей и вопросы имущества. На данном этапе молодожены планируют подписать брачный контракт и считают, что в этом нет ничего негативного: «Мы как минимум не считаем себя бессмертными и в случае, если с кем-то из партнеров что-то случится, надо, чтобы финансово другой человек был защищен. Мы обязательно это сделаем», — заверили они.