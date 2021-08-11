Антон Лаврентьев и Алина Астровская — о семейном психологе, любви на расстоянии и брачном контракте
Отношения между Антоном и Алиной начались, когда он уже не путешествовал по миру в составе программы и занимался музыкой, а Алина — продолжала отсутствовать дома по несколько недель. А когда все-таки приезжала в Москву, за три дня влюбленные старались наверстать упущенное, даже, шутят они, романтические фильмы смотрели на перемотке, только чтобы все успеть. А единственной причиной, по которой они вообще смогли справиться с таким ритмом, Алина называет абсолютное понимание Антоном ее сумасшедшего формата жизни и его знание процесса изнутри. Но Антон добавляет, что даже когда ты знаешь, ты все равно не всегда принимаешь ситуацию.
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Фото: Личный Instagram @ antonlavrentiev
И поделился ироничным парадоксом: «Я, еще не зная ее, закончив участие в "Решке", думаю хорошо, что я никогда не узнаю, как это ждать на берегу этого капитана дальнего плавания», — сказал Антон. Спустя два года он встретил Алину. Сегодня уже оба не участвуют в проекте и сфокусировались на совместной работе — будучи двумя очень одаренными музыкально людьми (Алина вместе с Региной Тодоренко была солисткой украинской группы Real O) нашли новые точки роста: они пишут вместе музыку и активно выступают вдвоем с концертами.
Теперь когда у них есть возможность больше проводить времени вместе, отпала эта критическая проблема судорожно придумывать совместный досуг. Алина, которая очень любит гулять, теперь спокойно отправляется на многокилометровые прогулки, пока Антон — с наслаждением проводит время дома.
Такого принятия пара добилась не сразу: почти с самого старта отношений они обратились к семейному психологу. В этом супруги видят большой плюс: «Мы обращаемся к психологу не тогда, когда у нас проблемы, а когда у нас все хорошо, и мы закрепляем это "хорошо"», — поделилась своим взглядом Астровская. А еще — специалист научила их правильно конфликтовать и выяснять отношения: «Мы не чураемся конфликтов и спорим. Но фишка в том, что мы с удовольствием в конфликтной ситуации разбираемся. В этом есть развитие для нас», — честно рассказали артисты Агате.
Еще до брака они обсудили все неудобные вопросы: семейный бюджет, план на случай кончины партнера или серьезной болезни кого-то из родственников, оговорили взгляды на детей и вопросы имущества. На данном этапе молодожены планируют подписать брачный контракт и считают, что в этом нет ничего негативного: «Мы как минимум не считаем себя бессмертными и в случае, если с кем-то из партнеров что-то случится, надо, чтобы финансово другой человек был защищен. Мы обязательно это сделаем», — заверили они.
Фото и видео: Instagram
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