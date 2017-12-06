Известные журналисты, дизайнеры, музыканты и актеры первыми оценили лимитированную серию инновационного гаджета.

На днях флагманский бутик IQOS в «Атриуме» кардинально преобразился, нарядившись в самый трендовый цвет этого сезона. Там прошла закрытая презентация новой электронной сигареты с инновационной системой подогрева в новом рубиновом цвете. Представил гостям лимитированную новинку популярный певец Антон Лаврентьев.

Первыми стильный гаджет оценили Ирина Вольская, Лиза Минаева, Серафима Низовская, Александр Арутюнов, Мариам Коберидзе, Василий Аккерман и другие известные журналисты, дизайнеры, музыканты и актеры. Помогали гостям настроиться на нужный лад сочные гранаты, вино рубинового цвета и DJ-сет Саши Федоровой.

Фото: пресс-служба