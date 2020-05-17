Антон Криворотов познакомил участниц «Холостяка» с родителями: неожиданные признания и испытания от мамы
Фото: Пресс-служба
Главным героем седьмого шоу «Холостяк» стал московский стоматолог Антон Криворотов. До конца проекта осталось совсем немного времени — в предыдущем выпуске Антон решил оставить троих претенденток на свою руку и сердце, чтобы представить их своим родителям. Анастасию Ковалеву, Лизу Адаменко и Барбару Пино ожидала не только непростая встреча с самыми главными людьми в жизни холостяка, но и испытание от его мамы.
Наталия Леонидовна Криворотова предложила Насте приготовить шарлотку, но девушка честно призналась, что не видит себя на кухне. Участница чуть не провалила испытание пирогом — шарлотка отправилась в духовку без яблок. «Только по одному пирогу можно понять, что она не умеет готовить», — резюмировала мама холостяка, отметив, что не заметила искренности в намерениях участницы. «Мы думаем, что это не твое», — сказала Антону мама.
Фото: Пресс-служба
Лиза Адаменко сразу очаровала родителей Антона. По мнению Наталии Леонидовны, у девушки правильное понимание семейных ценностей, она показала себя устремленной, независимой, влюбленной. Обстановка за обеденным столом накалилась, после того, как Лиза вкратце рассказала о своем непростом браке. «Мы не можем принять твой выбор», — вынесла мама Антону вердикт. «Вот поэтому я вас никогда ни с кем не знакомлю», — ответил холостяк.
Фото: Пресс-служба
Барбара Пино была уверена, что ей будет сложнее, чем остальным участницам. Кубинская красотка немного рассказала о своем детстве и не тушевалась перед родителями Антона. Участница восхитила Наталию Леонидовну своими спокойствием и рассудительностью. Более того, Барбара довела Анатолия Васильевича, папу Антона, до слез. «Не будет склок. Ты будешь жить в семье и отдыхать», — уверен отец.
Фото: Пресс-служба
В разговоре с потенциальной свекровью участница честно призналась, чем ее зацепил холостяк. «Я хочу иметь детей тогда, когда буду полностью самостоятельна и смогу им дать то, чего сама была лишена в детстве», — рассуждает о семейной жизни красотка. Из-за серьезных разговоров Наталия Леонидовна отвлеклась от приготовления пирожных «Картошка» и случайно перепутала жидкое мыло с растительным маслом. Забавная ситуация немного разрядила обстановку на кухне.
Фото: Пресс-служба
Родители так и не сказали Антону, кого из участниц хотели бы видеть в качестве своей снохи, потому что самый главный выбор должен сделать именно их сын.
Перед началом церемонии роз Антон поговорил с каждой из участниц — холостяку было интересно узнать о впечатлениях девушек от своих родителей.
Прошедшая неделя помогла Антону понять, что в финале он готов увидеть только Барбару Пино и Лизу Адаменко. Настя Ковалева покинула шоу «Холостяк» в одном шаге от заветного финала.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото: пресс-служба
Видео: ТНТ
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!