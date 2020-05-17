Антон Криворотов познакомил участниц «Холостяка» с родителями: неожиданные признания и испытания от мамы

Родители так и не сказали Антону, кого из участниц хотели бы видеть в качестве своей снохи, потому что самый главный выбор должен сделать именно их сын.

Перед началом церемонии роз Антон поговорил с каждой из участниц — холостяку было интересно узнать о впечатлениях девушек от своих родителей.

Прошедшая неделя помогла Антону понять, что в финале он готов увидеть только Барбару Пино и Лизу Адаменко. Настя Ковалева покинула шоу «Холостяк» в одном шаге от заветного финала.