В развлекательном банкетном комплексе «Golden Palace» прошла торжественная церемония вручения премии «Семья года».

Премией были награждены лучшие известные семьи Москвы и России, а также звездные семьи. Номинацию «Музыкальная семья» получили Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, а также Владимир и Маруся Левкины. Номинацию «Творческая семья» получили Антон и Виктория Макарские.

Номинацией «Семейное дело» были награждены пары Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Любовь Тихомирова и Ласло Долински, Анна Хилькевич и Артур Волков получили премию в номинации «Молодая семья». Тутта Ларсен и Валерий Колосков, а также Башкатовы Михаил и Екатерина были награждены премией в номинации «Многодетная семья». Номинацию «Семья - хранитель традиций» получили Эммануил и Ирина Виторган.

Самой «Эпатажной семьей» были названы Наташа Королева и Сергей Глушко.

Елена Север и муж получили номинацию «Социально-активная семья», Милена Дейнега и Евгений Самусенко – «Экстравагантная семья», Татьяна Волосожар и Максим Траньков получили номинацию «Спортивная семья».